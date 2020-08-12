Украинская биржа благотворительности при поддержке Фонда Виктора Пинчука объявила о полном перезапуске и обновлении онлайн-платформы.

Отныне сайт ubb.org.ua становится dobro.ua. Кроме нового названия, фирменного стиля и логотипа, будут и более глубокие изменения.

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dobro.ua — это обновленная платформа и место, где собрано сотни благотворительных проектов от проверенных организаций. На сайте 24/7 можно будет следить за ходом сбора средств на социальные проекты в различных сферах жизни: от медицины до поддержки местных инициатив.

— Благотворительность постепенно шаг за шагом становится частью обыденности украинцев. И мы делаем все, чтобы стать максимально удобным сервисом и удовлетворить эту потребность, — сообщила директор Украинской биржи благотворительности Ирина Гуцал.

По ее словам, новая платформа dobro.ua необходима украинскому некоммерческому сектору, чтобы объединять больше неравнодушных людей и собирать больше средств на благотворительные проекты. Новый сайт сможет одновременно принимать около 10 тыс. платежей.

Среди нововведений платформы:

личный кабинет пользователя, где будет размещаться финансовая информация и детали поддержки проектов с ходом их реализации;

кампании, где каждый пользователь сможет запустить собственный сбор средств на любой из проектов, который существует, и будет иметь персонифицированный “благотворительный фонд в кармане”;

мероприятия, где можно приобщиться к концертам, выставкам, лекциям и т. д., а средства будут направлены на благотворительность, а также принять участие в благотворительных розыгрышах или лотереях.

Цель реформирования и перезапуска Украинской биржи благотворительности — мотивировать украинцев присоединяться к благотворительным инициативам и поддерживать только проверенные благотворительные фонды и организации.

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Украинская биржа благотворительности — международный благотворительный фонд, который запустил и поддерживает работу первой и крупнейшей в Украине фандрайзинговой платформы онлайн-благотворительности.

За девять лет работы платформа привлекла на благотворительность более 313 тыс. грн, поддержала почти 6 тыс. проектов и стала победителем многочисленных национальных конкурсов и рейтингов в сфере благотворительности.