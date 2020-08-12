Українська біржа благодійності за підтримки Фонду Віктора Пінчука оголосила про повний перезапуск та оновлення онлайн-платформи.

Відтепер сайт ubb.org.ua стає dobro.ua. Окрім нової назви, фірмового стилю та логотипу, відбудуться і більш глибокі зміни.

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dobro.ua – це оновлена платформа і місце, де зібрано сотні благодійних проектів від сотні перевірених організацій. На сайті 24/7 можна буде слідкувати за ходом збору коштів на соціальні проекти у різних сферах життя: від медицини до підтримки ініціатив місцевих громад.

– Благодійність поступово крок за кроком стає частиною буденності українців. І ми робимо все, щоб стати максимально зручним сервісом, аби задовольнити цю потребу, – повідомила директор Української біржі благодійності Ірина Гуцал.

За її словами, нова платформа dobro.ua необхідна українському некомерційному сектору, аби об’єднувати більше небайдужих людей та збирати дедалі більше коштів на благодійні проекти. Новий сайт зможе одночасно приймати близько 10 тис. платежів.

Серед нововведень платформи:

особистий кабінет користувача, де вміщуватиметься фінансова інформація та деталі підтримки проектів з ходом їхньої реалізації;

кампанії, де кожен користувач зможе запустити власний збір коштів на будь-який з проектів, що існує, та матиме персоніфікований “благодійний фонд у кишені”;

заходи, де можна долучитися до концертів, виставок, лекцій тощо, а кошти спрямовуватимуться на благодійність, а також взяти участь у благодійних розіграшах чи лотереях.

Мета реформування та перезапуску Української біржі благодійності – мотивувати українців приєднуватися до благодійних ініціатив та підтримувати лише перевірені благодійні фонди та організації.

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Українська біржа благодійності – міжнародний благодійний фонд, який запустив та підтримує роботу першої та найбільшої в Україні фандрайзингової платформи онлайн-благодійності.

За дев’ять років роботи платформа залучила на благодійність понад 313 тис. грн, підтримала майже 6 тис. проектів та стала переможцем численних національних конкурсів та рейтингів у сфері благодійності.