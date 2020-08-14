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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Падіння ВВП України в другому кварталі 2020 прискорилося до 11,4% – Держстат

Падіння ВВП України в другому кварталі 2020 року, за попередньою оцінкою Держстату, становило 11,4% до аналогічного періоду 2019 року.

Відносно першого кварталу нинішнього року економіка в другому кварталі впала (з урахуванням сезонного фактора) на 9,9%.

Згідно з відкоригованою попередньою оцінкою, зниження ВВП у першому кварталі склало 1,3%.

Раніше Мінекономіки і Нацбанк оцінили падіння ВВП України в другому кварталі цього року в 11%, а загалом за перше півріччя – в 6,5%.

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Прогноз падіння ВВП до кінця року

За прогнозом НБУ, спад економіки в третьому кварталі сповільниться до 7,4%, в четвертому кварталі – до 3,8%.

Загалом Нацбанк очікує зниження ВВП за підсумками цього року в 6%.

У Кабінеті міністрів більш оптимістичний прогноз щодо цього. За їхніми даними, ВВП впаде за рік на 4,8%.

Фото: Dreamstime

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