В Киеве 232 случая Covid-19 за сутки, заболели 16 детей

За минувшие сутки Covid-19 обнаружили у 232 жителей Киева, 16 из них – дети, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях.

За минувшие сутки один человек в Киеве умер от Covid-19. Всего в городе коронавирус унес жизни 151 человека.

В настоящее время в столице уже 10 392 подтвержденных случая Covid-19.

За минувшие сутки заболели:

122 женщины в возрасте от 20 до 89 лет;

94 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет;

6 девочек от 3 до 15 лет и 10 мальчиков от 8 до 17 лет.

Кроме того, заболели 5 медиков.

В госпитализации нуждались 27 пациентов, остальные — на самоизоляции.

За прошедшие сутки выздоровели 57 человек. Всего коронавирус преодолели 3 373 жителя Киева.

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Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 40, в Днепровском – 34, в Дарницком районе — 33 случая.

Кличко напомнил, что с понедельника, 17 августа, в столице начнуть действовать ограничения и запреты желтой зоны эпидемиологической опасности.

Днем ранее сообщалось о 158 новых случаях инфицирования в Киеве.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 15 августа в Украине зафиксировали 89 717 случаев коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 1 847 человек.