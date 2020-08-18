Во время пандемии коронавируса в украинских школах несколько меняется алгоритм прохождения школьниками медицинского осмотра.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал кто и когда должен обследоваться у врача и какие сроки для этого установил Минздрав.

Все первоклассники перед началом учебного года в обязательном порядке должны пройти медицинский осмотр и предоставить в школу соответствующую справку о состоянии здоровья.

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Если дети учатся и проживают в красной зоне карантина, тогда сроки медосмотра продолжаются в месяц (до начала октября).

Ученики всех других классов могут проходить осмотр в течение года — желательно перед днем рождения.

— Относительно детей старшего возраста, ни одним нормативным актом не определен конкретный месяц осмотра — его надо проводить один раз в год. Мы рекомендуеом его проводить ближе ко дню рождения ребенка — это позволит уменьшить количество очередей, — отметил Ляшко.

Медосмотр для учителей

Учителям разрешили не проходить медицинский осмотр перед началом учебного года.

В этом году в период пандемии коронавируса они могут приступать к работе без медицинских справок о состоянии здоровья.

Также накануне учебного года учителей не будут тестировать на Covid-19, поскольку, по словам министра здравоохранения, в этом нет никакой необходимости.

Тестирование возможно только в случае появления симптомов коронавирусной болезни.