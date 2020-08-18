Під час пандемії коронавірусу в українських школах дещо змінюється алгоритм проходження школярами медичного огляду.

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповів хто та коли повинен обстежуватися у лікаря і які терміни для цього встановило МОЗ.

Усі першокласники перед початком навчального року в обов’язковому порядку повинні пройти медичний огляд та надати у школу відповідну довідку про стан здоров’я.

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Якщо діти навчаються і проживають у червоній зоні карантинних обмежень, тоді терміни медогляду продовжуються на місяць (до початку жовтня).

Учні всіх інших класів можуть проходити огляд упродовж року – бажано перед днем народження.

– Стосовно дітей старшого віку, жодним нормативним актом не визначено конкретний місяць огляду – його треба проводити один раз на рік. Ми рекомендуєом його проводити ближче до дня народження дитини – це дозволить зменшити кількість черг, – зазначив Ляшко.

Медогляд для вчителів

Вчителям дозволили не проходити медичний огляд перед початком навчального року.

Цьогоріч в період пандемії коронавірусу вони можуть приступати до роботи без медичних довідок про стан здоров’я.

Також напередодні навчального року вчителів не тестуватимуть на Covid-19, оскільки, за словами міністра охорони здоров’я, у цьому немає жодної потреби.

Тестування можливе тільки у випадку появи симптомів коронавірусної хвороби.