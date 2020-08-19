19 августа состоялось первое заседание Трехсторонней контактной группы в Минске, на котором председателем украинской делегации был Леонид Кравчук.

На заседании Кравчук пообещал попросить Верховную Раду пересмотреть постановление, которое представители РФ считают нарушением Минских соглашений, пишет у себя на Facebook представитель Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш.

— Сегодня дебютировал Леонид Макарович и после того, что он наговорил в разных своих интервью, я ждал нехорошего. Но Кравчук приятно удивил, — отмечает журналист.

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Встреча зашла в тупик, потому что РФ требовала отменить одно из постановлений Верховной Рады которая, по ее мнению, нарушает Минские соглашения.

— Макарович прошел между каплями. Он пообещал обратиться в Раду с просьбой пересмотреть это постановление, если переговоры будут разблокированы. Ничего конкретного, но теперь россиянам будет сложно сорвать встречу советников Нормандской четверки, — пишет он.

О каком конкретно постановлении говорится, Гармаш не уточнил.

Назначение Фокина в ТКГ

Первого премьер-министра Украины Витольда Фокина назначили первым заместителем Кравчука в украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе 18 августа.

Ему поручили отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, которых Украина привлекла к работе в ТКГ.

Источник: Сергей Гармаш