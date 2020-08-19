19 серпня відбулось перше заcідання Тристоронньої контактної групи, на якому головою української делегації був Леонід Кравчук.

На засіданні Кравчук пообіцяв попросити Верховну Раду переглянути постанову, яку представники РФ вважають порушенням Мінських угод, пише у себе на Facebook представник Донецької області у ТКГ Сергій Гармаш.

– Сьогодні дебютував Леонід Макарович і після того, що він наговорив у різних своїх інтерв’ю, я чекав недоброго. Але Кравчук приємно здивував, – зазначає журналіст.

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Зустріч зайшла у глухий кут, тому що РФ вимагала скасувати одну з постанов Верховної Ради яка, на її думку, порушує Мінські угоди.

– Макарович пройшов між краплинами. Він пообіцяв звернутися до Ради з проханням переглянути цю постанову, якщо переговори будуть розблоковані. Нічого конкретного, але тепер росіянам буде складно зірвати зустріч радників Нормандської четвірки, – пише він.

Про яку конкретно постанову йдеться, Гармаш не уточнив.

Призначення Фокіна у ТКГ

Першого прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна призначили першим заступником Кравчука в українській делегації в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі 18 серпня.

Йому доручили відповідати за взаємодію з представниками Донбасу, яких Україна залучила до роботи в ТКГ.

Джерело: Сергій Гармаш