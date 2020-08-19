Інформаційна операція про найманців ПВК Вагнера в Білорусі має російське походження.

Про це заявляє прес-служба Служби зовнішньої розвідки України.

Також там зазначили, що завдання цієї інформаційної кампанії дестабілізація ситуації в Білорусі напередодні і під час президентських виборів і звинувачення у причетності українських спецслужб.

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Це робилося для того, щоб залучити Україну в міжнародний скандал і підірвати її міжнародний авторитет. Крім того, в Службі зовнішньої розвідки вважають, що метою операції була дискредитація українського керівництва напередодні місцевих виборів.

Затримання бойовиків ПВК Вагнера

29 липня відбулося затримання бойовиків ПВК Вагнера у Білорусі, які (за попередніми даними слідства) приїхали для дестабілізації ситуації напередодні президентських виборів.

14 серпня офіційний Мінськ дозволив терористам повернутися до Російської Федерації.

18 серпня український журналіст Юрій Бутусов заявив, що бойовики ПВК Вагнер були причетні до української спецоперації, яку не вдалося здійснити через витік інформації.

СБУ спростувала інформацію щодо участі у так званій вагнерівській операції та заявила, що це є фейк. А першоджерелом понад тиждень тому було російське видання.

Джерело: Служба зовнішньої розвідки України