Гімн України до Дня незалежності 2020 заспівав популярний український співак Михайло Хома, більше відомий як DZIDZIO.

На Софіївській площі музикант виконував гімн України у супроводі військового оркестру.

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Після виступу українського співака, слово взяв президент України Володимир Зеленський. Пізніше DZIDZIO нагородили званням Заслужений артист України.

– Мав сьогодні велику честь виконати Гімн України під час державного церемоніалу святкування Дня незалежності України. Відчував велику відповідальність та безмежну любов до кожного з вас, – поділився DZIDZIO в соціальній мережі.

Більшість українців засипали Михайло Хому компліментами та зазначали, що це було найкраще виконання Гімну України.

Святкування Дня незалежності 2020

Під час святкування Дня незалежності України 2020 президент Володимир Зеленський вручив низку державних нагород.

Почесне звання Заслужений артист України було надано білоруському виконавцю Сергію Міхалку та українському співаку Михайлу Хомі, більш відомому як DZIDZIO.

Також нагороду було вручено Василю Вірастюку – Заслужений працівник фізкультури та спорту.