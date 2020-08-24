PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Гімн України до Дня незалежності виконував DZIDZIO (ВІДЕО)

Гімн України до Дня незалежності 2020 заспівав популярний український співак Михайло Хома, більше відомий як DZIDZIO.

На Софіївській площі музикант виконував гімн України у супроводі військового оркестру.

Читайте: Святкування Дня Незалежності у Києві на Софіївській площі (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Після виступу українського співака, слово взяв президент України Володимир Зеленський. Пізніше DZIDZIO нагородили званням Заслужений артист України.

 – Мав сьогодні велику честь виконати Гімн України під час державного церемоніалу святкування Дня незалежності України. Відчував велику відповідальність та безмежну любов до кожного з вас, – поділився DZIDZIO в соціальній мережі.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Дорогі друзі! Мав сьогодні велику честь виконати Гімн України під час державного церемоніалу святкування Дня незалежності України. Відчував велику відповідальність та безмежну любов до кожного з вас. Подвійною радістю для мене стало присвоєння державного звання «Заслужений артист України». Це моя мрія дитинства! Дякую, Україно !!! З Днем Незалежності !!! Слава Україні ????????!!!

Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

Більшість українців засипали Михайло Хому компліментами та зазначали, що це було найкраще виконання Гімну України.

Святкування Дня незалежності 2020

Під час святкування Дня незалежності України 2020 президент Володимир Зеленський вручив низку державних нагород.

Почесне звання Заслужений артист України було надано білоруському виконавцю Сергію Міхалку та українському співаку Михайлу Хомі, більш відомому як DZIDZIO.

Також нагороду було вручено Василю Вірастюку – Заслужений працівник фізкультури та спорту.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка