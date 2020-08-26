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Факты / Украина / Политика

Советники лидеров нормандской четверки могут встретиться до 10 сентября — Ермак

Руководитель Офиса президента Андрий Ермак надеется, что перенесенная встреча советников лидеров государств нормандской четверки состоится до 10 сентября.

Он отметил, что сейчас даты еще обсуждают.

— Советник президента Франции Эммануэль Бонн позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести встречу из-за командировки. Сегодня обсуждаются даты — это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится, — сообщил Ермак на брифинге.

Встреча советников лидеров нормандской четверки должна была состояться 28 августа в Париже.

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Между тем президент Владимир Зеленский сообщил, что лидеры нормандской четверки могут встретиться уже в конце сентября этого года. Глава государства надеется на саммит после встречи советников стран.

Поддержал предложение встретиться в конце сентября и глава МИД Германии Хайко Маас.

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