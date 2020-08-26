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Факти / Україна / Політика

Радники лідерів нормандської четвірки можуть зустрітися до 10 вересня – Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак сподівається, що перенесена зустріч радників лідерів держав нормандської четвірки відбудеться до 10 вересня.

Він зазначив, що наразі дати ще обговорюють.

– Радник президента Франції Еммануель Бонн зателефонував мені кілька днів тому і попросив перенести зустріч через відрядження. Сьогодні обговорюються дати – це перші числа вересня. Я думаю, що до 10 вересня ця зустріч відбудеться, – повідомив Єрмак під час брифінгу.

Зустріч радників лідерів нормандської четвірки мала відбутися 28 серпня в Парижі.

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Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив, що лідери нормандської четвірки можуть зустрітися вже наприкінці вересня цього року. Глава держави сподівається на саміт після зустрічі радників країн.

Підтримав пропозицію зустрітися в кінці вересня і глава МЗС Німеччини Хайко Маас.

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