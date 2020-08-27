Президент Владимир Зеленский поблагодарил правоохранителей за быстрое задержание подозреваемых в обстреле автобуса на трассе Киев — Харьков возле Люботина.

Он отметил, что каждый гражданин должен знать, что он находится под защитой полиции и закона.

— Ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различных идеологий, вероисповеданий, взглядов, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений.

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Кроме того, глава государства подчеркнул, что расследование по таким делам должно происходить как можно быстрее, а суды должны принимать решения, руководствуясь исключительно буквой закона.

— Мы не должны допустить возвращения к лихим 90-м с дерзкими разборками на улицах. Поэтому громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные — получать реальное наказание, — добавил президент.

Автобус на трассе Киев — Харьков обстреляли вечером 27 августа. В результате стрельбы пострадали четыре человека, трое из них сейчас оперируют.

Прокуратура задержала 14 подозреваемых по факту покушения на убийство пассажиров микроавтобуса.