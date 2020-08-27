Президент Володимир Зеленський подякував правоохоронцям за швидке затримання підозрюваних в обстрілі автобуса на трасі Київ – Харків біля Люботина.

Він зазначив, що кожен громадянин повинен знати, що він перебуває під захистом поліції і закону.

– Ані належність до певних політичних сил, ані прихильність до різних ідеологій, віросповідань, поглядів, якщо це не заборонено законодавством, не повинні бути виправданням злочинів.

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Крім того, глава держави наголосив, що розслідування у таких справах повинне відбуватися якомога швидше, а суди повинні ухвалювати рішення, керуючись виключно буквою закону.

– Ми не повинні допустити повернення до лихих 90-х із зухвалими розбірками на вулицях. Тому гучні слова повинні нарешті перетворюватися на результат, а винні – отримувати реальне покарання, – додав президент.

Автобус на трасі Київ – Харків обстріляли ввечері 27 серпня. В результаті стрілянини постраждали четверо людей, трьох з них наразі оперують.

Прокуратура затримала 14 підозрюваних за фактом замаху на вбивство пасажирів мікроавтобуса.