Страховка и ПЦР-тест: новые правила пропуска с оккупированных территорий

С 29 августа 2020 года возобновляется работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее.

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает, что на время действия карантина, в период с 29 августа до 28 сентября 2020 года, иностранцы и лица без гражданства должны иметь страховой полис, покрывающий расходы, связанные с лечением Covid-19, и действующий на срок пребывания на территории Украины.

Полис должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство в Украине или договорные отношения с украинской страховой компанией — партнером.

Все, кто прибывает с временно оккупированных территорий, должны пройти самоизоляцию, досрочное прекращение которой возможно в случае получения отрицательного результата тестирования на Covid-19 методом ПЦР, проведенного после выезда из временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и Крыма.

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Для прохождения самоизоляции те, кто прибывают с оккупированных территорий, обязаны установить и активировать мобильное приложение Дия.

Дети до 12 лет и работники представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине могут не проходить изоляцию.

Украина закрывает границы для иностранцев из-за Сovid-19 с 29 августа до 28 сентября. Соответствующее решение было принято на заседании правительства Украины.