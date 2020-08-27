Страхування і ПЛР-тест: нові правила пропуску з окупованих територій

З 29 серпня 2020 року відновлюється робота контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму і виїзду з неї.

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє, що на час дії карантину, в період з 29 серпня до 28 вересня 2020 року, іноземці та особи без громадянства повинні мати страховий поліс, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням Covid-19, і чинний на термін перебування на території України.

Поліс повинен бути виданий страховою компанією, зареєстрованою в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво в Україні або договірні відносини з українською страховою компанією – партнером.

Всі, хто прибуває з тимчасово окупованих територій, повинні пройти самоізоляцію, дострокове припинення якої можливо в разі отримання негативного результату тесту на Covid-19 методом ПЛР, проведеного після виїзду з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей і Криму.

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Для проходження самоізоляції ті, хто прибувають з окупованих територій, зобов’язані встановити і активувати мобільний додаток Дія.

Діти до 12 років і працівники представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні можуть не проходити ізоляцію.

Україна закриває кордони для іноземців через Сovid-19 з 29 серпня до 28 вересня. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду України.