Мітинг під Кабміном: хто зібрався і що вимагають

У Києві під Кабінетом міністрів працівники ресторанів та нічних клубів вийшли на мітинг.

Вони вимагають, аби урядовці скасували заборону працювати їхнім закладам з 23.00 до 7.00, або дозволити їм працювати повноцінно хоча б у вихідні. Мовляв, за цей час вони могли б приймати 15-20 тис. відвідувачів, а це набагато меньше людей, ніж щодня перевозить київський метрополітен.

Працівники кажуть, що через обмеження їхній бізнес знищується. Вони зазнають збитків і можуть взагалі збанкротувати. Без роботи залишаться тисячі людей.















Хочуть працювати вночі: у Києві мітингують представники ресторанів і клубів / 4 фотографии

Мітингувальники переконані, їхні заклади не несуть для відвідування жодної небезпеки. Вони стверджують, що проаналізували статистику захворюваності і смертності від коронавірусу в Україні, і більшість інфікованих не відповідають їхній аудиторії.

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Їхні клієнти – люди віком від 18 до 35 років, а в загальнонаціональній статистиці їх меншість.















Хочуть працювати вночі: у Києві мітингують представники ресторанів і клубів / 4 фотографии

Пікетувальники готові тримати Кабмін в облозі до пізньої ночі, і вимагають аби їх почули урядовці. Також до них доєдналися представники туроператорів.

В Україні заборонили роботу закладів харчування та нічних клубів після 23.00. Рішення уряду діє на території всієї країни.

Коронавірус в Україні

Станом на 28 серпня коронавірус в Україні зафіксували у 114 497 людей. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 2 438 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків Covid-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (251), в Харківській (242), Тернопільській (233), Львівській (215), Одеській (214), Івано-Франківській (176) областях.