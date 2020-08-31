Сотрудники ФСБ России утром 31 августа пришли с обысками к крымским татарам в Нижнегорском и Советском районах оккупированного Крыма, а также в Судаке.
В частности, к дому активиста ОО Крымская солидарность, корреспондента Грани.ру Айдера Кадырова приехали две Газели со спецназовцами без опознавательных знаков.
После обыска Кадырова увезли в так называемое управление ФСБ Симферополя.
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В Советском районе обыскали дом крымского татарина Энвера Топчи, в Судаке — активиста Ридвана Умерова.
А селе Солнечная Долина проходит обыск в доме Айдера Аблякимова.
Их тоже задержали после обысков.
Прокуратура и полиция АР Крым начали уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища при проведении незаконных обысков в домах крымских татар (ч. 2 ст. 162 УК Украины).
В начале августа Украина передала РФ список из 22 крымских татар, незаконно удерживаемых в аннексированном Крыму.
Но пока неизвестно, когда именно состоится обмен пленными.
Источник: Крымская солидарность
Фото: Крымская солидарность