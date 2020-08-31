Співробітники ФСБ Росії вранці 31 серпня прийшли з обшуками до кримських татар у Нижньогірському та Радянському районах окупованого Криму, а також у Судаку.
Зокрема, до будинку активіста ГО Кримська солідарність, кореспондента Грани.ру Айдера Кадирова приїхали дві Газелі зі спецпризначенцями без розпізнавальних знаків.
Після обшуку Кадирова відвезли в так зване управління ФСБ Сімферополя.
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У Радянському районі обшукали будинок кримського татарина Енвера Топчи, у Судаку – активіста Рідвана Умерова.
А селі Сонячна Долина проходить обшук в будинку Айдера Аблякімова.
Їх теж затримали після обшуків.
Прокуратура та поліція АР Крим розпочали кримінальне провадження за фактом порушення недоторканості житла під час проведення незаконних обшуків у будинках кримських татар (ч. 2 ст. 162 КК України).
На початку серпня Україна передала РФ список із 22 кримських татар, незаконно утримуваних в анексованому Криму.
Але поки невідомо, коли саме відбудеться обмін полоненими.
Джерело: Крымская солидарность
Фото: Крымская солидарность