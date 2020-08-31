Співробітники ФСБ Росії вранці 31 серпня прийшли з обшуками до кримських татар у Нижньогірському та Радянському районах окупованого Криму, а також у Судаку.

Зокрема, до будинку активіста ГО Кримська солідарність, кореспондента Грани.ру Айдера Кадирова приїхали дві Газелі зі спецпризначенцями без розпізнавальних знаків.

Після обшуку Кадирова відвезли в так зване управління ФСБ Сімферополя.

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У Радянському районі обшукали будинок кримського татарина Енвера Топчи, у Судаку – активіста Рідвана Умерова.

А селі Сонячна Долина проходить обшук в будинку Айдера Аблякімова.

Їх теж затримали після обшуків.











ФСБ проводить нові обшуки в будинках кримських татар / 3 фотографии

Прокуратура та поліція АР Крим розпочали кримінальне провадження за фактом порушення недоторканості житла під час проведення незаконних обшуків у будинках кримських татар (ч. 2 ст. 162 КК України).

На початку серпня Україна передала РФ список із 22 кримських татар, незаконно утримуваних в анексованому Криму.

Але поки невідомо, коли саме відбудеться обмін полоненими.

Джерело: Крымская солидарность

Фото: Крымская солидарность