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Факти / Україна / Суспільство

ФСБ проводить нові обшуки в будинках кримських татар

Співробітники ФСБ Росії вранці 31 серпня прийшли з обшуками до кримських татар у Нижньогірському та Радянському районах окупованого Криму, а також у Судаку.

Зокрема, до будинку активіста ГО Кримська солідарність, кореспондента Грани.ру Айдера Кадирова приїхали дві Газелі зі спецпризначенцями без розпізнавальних знаків.

Після обшуку Кадирова відвезли в так зване управління ФСБ Сімферополя.

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У Радянському районі обшукали будинок кримського татарина Енвера Топчи, у Судаку – активіста Рідвана Умерова.

А селі Сонячна Долина проходить обшук в будинку Айдера Аблякімова.

Їх теж затримали після обшуків.

  • Обшуки в Криму
  • Обшуки в Криму
  • Обшуки в Криму
  • Обшуки в Криму
  • Обшуки в Криму
  • Обшуки в Криму
ФСБ проводить нові обшуки в будинках кримських татар / 3 фотографии

Прокуратура та поліція АР Крим розпочали кримінальне провадження за фактом порушення недоторканості житла під час проведення незаконних обшуків у будинках кримських татар (ч. 2 ст. 162 КК України).

На початку серпня Україна передала РФ список із 22 кримських татар, незаконно утримуваних в анексованому Криму.

Але поки невідомо, коли саме відбудеться обмін полоненими.

Джерело: Крымская солидарность

Фото: Крымская солидарность

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