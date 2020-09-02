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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Велика приватизація зупинена: чому Рада заборонила проведення аукціонів

На час пандемії коронавірусу Верховна Рада призупинила проведення аукціонів з продажу обʼєктів великої приватизації.

Відповідне рішення депутати ухвалили на засіданні парламенту 2 вересня. Законопроект №3552 про внесення змін до закону Про приватизацію державного і комунального майна підтримали 285 нардепів.

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Фонд державного майна у 2020 році планував продати понад 500 підприємств. Приватизація за рік мала принести держбюджету близько 12 млрд грн.

Приватизація Дніпра

У липні Фонд державного майна України продав на аукціоні 100% акцій готелю Дніпро в центрі Києва за 1 млрд грн. Н

а місці готелю новий власник Олександр Кохановський планує створити найбільшу локацію для розвитку кіберспорту в Україні.

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