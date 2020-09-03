3 вересня затвердили нові зони епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Вони впливають на карантинні правила у регіоні.
Так, Київ з помаранчевої зони перемістився у жовту, а список міст червоної зони розширили.
Які регіони увійшли до червоної зони:
- міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
- місто Дубно та Костопільський район Рівненської області;
- міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
- Великобурлуцький район Харківської області;
- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області;
- Бобровицький район Чернігівської області.
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Загалом до червоної зони потрапили міста з семи областей.
Коронавірус в Україні
Станом на 3 вересня на коронавірус в Україні захворіли ще 2 430 людей, загальна кількість інфікованих становить 128 228.
Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Харківській (301), Львівській (209), Івано-Франківській (163) областях та Києві (280).