Тернопіль у червоній зоні: Укрзалізниця припиняє посадку в місті

Укрзалізниця ухвалила рішення заборонити посадку пасажирів у потяги на станції у Тернополі з 7 вересня.
Людям не дозволять зайти до вагонів, а тільки вийти з них, бо Тернопіль переведено до червоної зони епідеміологічної небезпеки.
Зі станції не продаватимуться квитки на поїзди сполученням:
- №21/22 Харків —Трускавець;
- №12/11 Одеса — Львів;
- №81/82 Київ — Ужгород;
- №49/50 Київ — Трускавець;
- №136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;
- №108/107 Одеса — Ужгород;
- №110/109 Львів — Херсон;
- №41/42 Дніпро — Трускавець;
- №715/716 Київ — Львів.
Пасажири можуть повернути квитки до залізничних кас або через офіційній сайт Укрзалізниці та отримати кошти, які за них заплатили, наголосили в Укрзалізниці.
Також із 00.01 7 вересня на станціях Острог та Радивилів відновлено посадку і висадку пасажирів.
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Ситуація з коронавірусом у Тернополі
Згідно з рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС, Тернопіль із 7 вересня перебуватиме у червоній зоні карантину.
Влада міста заявила, що відмовляється посилювати карантин – громадський транспорт та заклади освіти продовжать працювати.
Раніше стало відомо, що міський голова Тернополя Сергій Надал заразився коронавірусом.