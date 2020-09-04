Тернопіль у червоній зоні: Укрзалізниця припиняє посадку в місті

Укрзалізниця ухвалила рішення заборонити посадку пасажирів у потяги на станції у Тернополі з 7 вересня.

Людям не дозволять зайти до вагонів, а тільки вийти з них, бо Тернопіль переведено до червоної зони епідеміологічної небезпеки.

Зі станції не продаватимуться квитки на поїзди сполученням:

№21/22 Харків —Трускавець;

№12/11 Одеса — Львів;

№81/82 Київ — Ужгород;

№49/50 Київ — Трускавець;

№136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;

№108/107 Одеса — Ужгород;

№110/109 Львів — Херсон;

№41/42 Дніпро — Трускавець;

№715/716 Київ — Львів.

Пасажири можуть повернути квитки до залізничних кас або через офіційній сайт Укрзалізниці та отримати кошти, які за них заплатили, наголосили в Укрзалізниці.

Також із 00.01 7 вересня на станціях Острог та Радивилів відновлено посадку і висадку пасажирів.

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Ситуація з коронавірусом у Тернополі

Згідно з рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС, Тернопіль із 7 вересня перебуватиме у червоній зоні карантину.

Влада міста заявила, що відмовляється посилювати карантин – громадський транспорт та заклади освіти продовжать працювати.

Раніше стало відомо, що міський голова Тернополя Сергій Надал заразився коронавірусом.