1 октября должен состояться очередной саммит Украина-ЕС. Его переносили, поэтому Киев активно готовится, рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, этим вопросом занимается вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Говоря о повестке дня саммита, Кулеба отметил, что главный вопрос — это европейская интеграция Украины.

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В частности, как сказал дипломат, Киев интересует обновление Соглашения об ассоциации с ЕС, интеграция в цифровой рынок, углубление сотрудничества в сфере юстиции, а также сотрудничество в сдерживании российской агрессии.

Речь идет прежде всего об участии Евросоюза в восстановлении оккупированного Донбасса после его освобождения.

В конце июля Украина и ЕС подписали кредитное соглашение на суму €1,2 млрд.

Программа рассчитана на 12 месяцев. Средства выдаются на 15 лет, до 2035 года, а процент за пользование составляет 0,125% годовых.

Средства будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности в Украине и продолжение структурных реформ.