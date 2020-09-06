PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Перезагрузка Соглашения об ассоциации: что рассмотрят на саммите Украина-ЕС

1 октября должен состояться очередной саммит Украина-ЕС. Его переносили, поэтому Киев активно готовится, рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, этим вопросом занимается вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Говоря о повестке дня саммита, Кулеба отметил, что главный вопрос — это европейская интеграция Украины.

Читайте: Почти €1,8 трлн: ЕС утвердил бюджет для спасения экономики

В частности, как сказал дипломат, Киев интересует обновление Соглашения об ассоциации с ЕС, интеграция в цифровой рынок, углубление сотрудничества в сфере юстиции, а также сотрудничество в сдерживании российской агрессии.

Речь идет прежде всего об участии Евросоюза в восстановлении оккупированного Донбасса после его освобождения.

В конце июля Украина и ЕС подписали кредитное соглашение на суму €1,2 млрд.

Программа рассчитана на 12 месяцев. Средства выдаются на 15 лет, до 2035 года, а процент за пользование составляет 0,125% годовых.

Средства будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности в Украине и продолжение структурных реформ.

Источник: Радио Свобода

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка