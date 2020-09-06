1 жовтня має відбутися черговий саміт Україна-ЄС. Його не переносили, тому Київ активно готується, розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, цим питанням займається віце-прем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Говорячи про порядок денний саміту, Кулеба наголосив, що головне питання – це європейська інтеграція України.

Читайте: Майже €1,8 трлн: ЄС затвердив бюджет для порятунку економіки

Зокрема, як сказав дипломат, Київ цікавить оновлення Угоди про асоціацію з ЄС, інтеграція в цифровий ринок, поглиблення співпраці у сфері юстиції, а також співробітництво у стримуванні російської агресії.

Йдеться передусім про участь Євросоюзу у відновленні окупованого Донбасу після його звільнення.

Наприкінці липня Україна і ЄС підписали кредитну угоду на суму €1,2 млрд.

Програма розрахована на 12 місяців. Кошти видаються на 15 років, до 2035 року, а відсоток за користування становить 0,125% річних.

Кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності в Україні та продовження структурних реформ.