Медики получат доплаты до конца сентября – Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Кабмин принял постановление, которое регулирует механизм доплаты врачам на общую сумму 5,95 млрд.

Степанов отметил, что теперь больницы смогут заключить соглашения и до конца сентября получить доплату.

По его словам, также утвердили и список специализированных организаций, через которые закупаются определенные лекарственные средства.

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Также ранее министр здравоохранения заявлял, что средняя зарплата медицинских работников на 30% ниже, чем средняя зарплата по стране.

Одной из составляющих медицинских реформ, по мнению Степанова, должно быть повышение зарплаты медикам минимум до 20-25 тыс. грн.

Повышение зарплат медикам

Зарплаты медикам повысить должны с 1 сентября. Так, врачи должны получить доплату в размере 70% от должностного оклада (3 561 грн в месяц), специалисты с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием — 50% (2 361 грн), младший медперсонал — 25% (1 181 грн).