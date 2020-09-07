Медики отримають доплати до кінця вересня – Степанов

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Кабмін прийняв постанову, яка регулює механізм доплати лікарям на загальну суму 5,95 млрд.

Степанов зазначив, що тепер лікарні зможуть укласти угоди і до кінця вересня отримати доплату.

За його словами, також затвердили і список спеціалізованих організацій, через які закуповуються певні лікарські засоби.

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Також раніше міністр охорони здоров’я заявляв, що середня зарплата медичних працівників на 30% нижче, ніж середня зарплата в Україні.

Однією зі складових медичних реформ, на думку Степанова, має бути підвищення зарплати медикам мінімум до 20-25 тис. грн.

Підвищення зарплат медикам

Зарплати медикам підвищити повинні з 1 вересня. Так, лікарі повинні отримати доплату в розмірі 70% від посадового окладу (3 561 грн в місяць), фахівці з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою – 50% (2 361 грн), молодший медперсонал – 25% (1 181 грн).