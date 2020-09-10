Денис Янтар помер після важкої хвороби

Ветеран російсько-української війни та громадський активіст Денис Янтар помер на 32-му році життя.

Тисячам людей Денис Янтар (позивний – друг Янтар) запам’ятався відео розмови з президентом Володимир Зеленським у Золотому, коли постало питання розведення військ у зоні ООС.

Смерть Дениса Янтаря 9 вересня підтвердили бойові побратими та члени Національного корпусу: починаючи з 2016 року, очолював обласний осередок організації у Миколаєві.

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Денис Янтар помер незадовго після курсу хіміотерапії, який проводили для лікування лейкозу.

На фронт Янтар пішов у серпні 2014 року – був учасником боїв за Гранітне та Широкіно.

Разом із побратимами у 2019 році брав участь у акції Ні капітуляції.

Хто воює з українськими підрозділами на Донбасі

Починаючи з 2014 року, окрім російських найманців, проти України воювали громадяни понад 30 держав світу, які перед тим проходили спеціальний вишкіл на території Росії.

За словами заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова, найбільше у лавах сепаратистів було громадян Сербії, Іспанії, Молдови, Франції та Чилі.