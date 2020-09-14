Легалізація зброї в Україні: голова комітету з нацбезпеки назвав умову

Очільник комітету Верховної Ради з національної безпеки Олександр Завітневич виступив на підтримку легалізації вогнепальної зброї.

Пояснюючи свою позицію, він також назвав умову, за якої легалайз зброї став би реальністю в Україні.

– Як військова людина я це підтримую. Але потрібно розробити правильну дозвільну систему, – сказав він.

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Завітневич поділився, що вже довгий час захоплюється полюванням, тому розуміє та виконує усі вимоги правильного зберігання та використання.

Однак політик уточнив, що підтримує легалізацію короткоствольної вогнепальної зброї.

Легалізація зброї в Україні – позиція Зеленського

На початку вересня минулого року президент Володимир Зеленський прокоментував легалайз зброї в Україні, давши відповідь на петицію громадян.

На його думку, рішення узаконити вільне носіння зброї є передчасним.

Зеленський наголосив на тому, що велика кількість незаконної зброї в Україні перебуває у незаконному обігу через російсько-український конфлікт на Донбасі.