Бывший глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов рассматривается первым номером в списке партии Голос на местных выборах в Киевсовет.

13 сентября кандидат в мэры от Голоса Сергей Притула в одной из социальных сетей опубликовал совместное фото с главой партии Кирой Рудик и экс-руководителем ГТС Максимом Нефьодовым.

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— Пьем кофе. Общаемся. Обмениваемся мыслями, — отметил Притула.

Максима Нефьодова уволили с должности главы Государственной таможенной службы Украины 24 апреля 2020 года по решению Кабинета министров за нарушения на таможне, невнедрение всех необходимых реформ и предотвращение контрабанды.

В конце мая 2020 года экс-глава таможни подал иск в суд с просьбой восстановить его в должности и взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его зарплаты.

Президент Владимир Зеленский отметил, что хочет видеть Максима Нефьодова в Офисе президента, а не на таможне. Гостаможню он возглавил 5 июля 2019 года.

Выборы в Киевсовет

От партии Голос на должность мэра Киева будет баллотироваться Сергей Притула. Об этом решении объявили 11 августа на форуме партии.

В своем обращении к избирателям Притула призвал украинцев не оставаться в стороне, идти на выборы и голосовать, а также участвовать в избирательных кампаниях в качестве кандидатов, чтобы попытаться изменить Украину совместными силами.