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Факти / Україна / Політика

Нефьодов може очолити список Голосу на виборах до Київради – ЗМІ

Колишній очільник Державної митної служби України Максим Нефьодов розглядається першим номером у списку партії Голос на місцевих виборах до Київради.

13 вересня кандидат у мери від Голосу Сергій Притула у одній із соціальних мереж опублікував спільне фото з головою партії Кірою Рудик та екс-керівником ДМС Максимом Нефьодовим.

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 – П’ємо каву. Спілкуємося. Обмінюємось думками, – зазначив Притула.

Максима Нефьодова звільнили з посади голови Державної митної служби України 24 квітня 2020 року за рішенням Кабінету міністрів через порушення на митниці, невпровадження усіх потрібних реформ та унеможливлення контрабанди.

Наприкінці травня 2020 року екс-голова митниці подав позов до суду з проханням поновити його на посаді та стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу, виходячи з розміру його зарплати.

Президент Володимир зеленський зазначив, що хоче бачити Максима Нефьодова в Офісі президента, а не на митниці. Держмитницю він очолив 5 липня 2019 року.

Вибори до Київради

Від партії Голос на посаду мера Києва балотуватиметься Сергій Притула. Про це рішення оголосили 11 серпня на форумі партії.

У своєму зверненні до виборців Притула закликав українців не залишатися осторонь, йти на вибори та голосувати, а також брати участь у виборчих кампаніях у якості кандидатів, щоб спробувати змінювати Україну спільними силами.

Джерело: LB.ua

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