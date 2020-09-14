Украинские учителя будут обучаться с помощью мультимедийных курсов

В начале нового учебного года в столице запустили мультимедийные курсы Искусство преподавания. Курсы повышения квалификации учителей и преподавателей можно пройти на портале Образовательного хаба города Киева. Об этом заявил и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

— Мы постоянно внедряем инновации в сфере образования столицы и создаем условия для развития наших учителей. Особенно это актуально в реалиях карантина. Это не обычные онлайн-видеолекции, которых много в интернете, а международный инновационный стандарт обучения в формате SCORM, который сейчас возглавляет рейтинг самых популярных стандартов дистанционного образования в мире, — заявил Валентин Мондриевский.

Пройдя курсы Искусство преподавания, украинские педагоги получат ответы на такие актуальные вопросы:

какого учителя/преподавателя хотят видеть ученики и студенты;

в чем заключается основная задача современного образования;

как правильно построить коммуникацию с коллегами, учениками, студентами и их родителями;

каким образом использовать современные инновационные инструменты во время уроков в аудиториях или дистанционного обучения;

как сохранить баланс между работой и жизнью за пределами учебного заведения.

— Наша цель — подготовить учителей и преподавателей к изменениям, которые сейчас происходят в системе образования во всем мире, сформулировать новую парадигму процесса преподавания в соответствии с современными требованиями общества и концепции Новой украинской школы, — отметил директор КНП Образовательное агентство города Киева Бадри Лолашвили.

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Участие в создании курсов Искусство преподавания взяли лучшие эксперты в сфере образования: Владимир Спиваковский — дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, Виталий Зубков — известный психолингвист и полиглот, автор массового образовательного проекта Украины Lingva.Skills, Александр Стручаев — магистр психологии и коуч международного уровня по стандартам International Coach Union и другие сертифицированные тренеры Образовательного хаба города Киева.

— Мы собрали настоящую звездную команду экспертов для того, чтобы наши учителя и преподаватели смогли в одном месте получить необходимые практические инструменты для работы. В разработанных нами мультимедийных курсах нет ничего лишнего — только полезная и практическая информация, которую можно сразу применять во время учебного процесса в украинских школах и университетах, — рассказала директор Образовательного хаба города Киева Мария Богуслав.

Пройти бесплатно мультимедийные курсы повышения квалификации педагогов Искусство преподавания и получить соответствующий сертификат можно на портале Образовательного хаба города Киева.

К слову, в Украине сняли первый интерактивный сериал Образовательный герой. Этот проект создала команда Образовательного хаба города Киева, вдохновившись нашумевшим сериалом с множественным выбором Черное зеркало от компании Netflix.