Українські вчителі навчатимуться за допомогою мультимедійних курсів

На початку нового навчального року у столиці запустили мультимедійні курси Мистецтво викладання. Курси для підвищення кваліфікації вчителів та викладачів можна пройти на порталі Освітнього хабу міста Києва. Про це заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

– Ми постійно впроваджуємо інновації у сфері освіти столиці та створюємо умови для розвитку наших вчителів. Особливо це актуально у реаліях карантинних обмежень. Це не звичайні онлайн-відеолекції, яких багато в інтернеті, а міжнародний інноваційний стандарт навчання у форматі SCORM, який наразі очолює рейтинг найпопулярніших стандартів дистанційної освіти у світі, – заявив Валентин Мондриївський.

Пройшовши курси Мистецтво викладання, українські освітяни отримають відповіді на такі актуальні запитання:

якого вчителя/викладача хочуть бачити учні та студенти;

у чому полягає основне завдання сучасної освіти;

як правильно побудувати комунікацію з колегами, учнями, студентами та їх батьками;

яким чином використовувати сучасні інноваційні інструменти під час уроків в аудиторіях або дистанційного навчання;

як зберегти баланс між роботою та життям поза межами навчального закладу.

– Наша мета – підготувати вчителів та викладачів до змін, які наразі відбуваються у системі освіти у всьому світі, сформулювати нову парадигму процесу викладання у відповідності до сучасних вимог суспільства та концепції Нової української школи, – зазначив директор КНП Освітня агенція міста Києва Бадрі Лолашвілі.

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Участь у створенні курсів Мистецтво викладання взяли найкращі експерти у сфері освіти: Володимир Співаковський – двічі рекордсмен Книги рекордів Гінеса, Віталій Зубков – відомий психолінгвіст та поліглот, автор наймасовішого освітнього проекту України Lingva.Skills, Олександр Стручаєв – магістр психології та коуч міжнародного рівня за стандартами International Coach Union та інші сертифіковані тренери Освітнього хабу міста Києва.

– Ми зібрали справжню зіркову команду експертів для того, щоб наші вчителі та викладачі змогли в одному місці отримати необхідні практичні інструменти для роботи. У розроблених нами мультимедійних курсах немає нічого зайвого – лише корисна та практична інформація, яку можна одразу застосовувати під час навчального процесу в українських школах та університетах, – розповіла директор Освітнього хабу міста Києва Марія Богуслав.

Пройти безкоштовно мультимедійні курси підвищення кваліфікації освітян Мистецтво викладання та отримати відповідний сертифікат можна на порталі Освітнього хабу міста Києва.

До слова, в Україні зняли перший інтерактивний серіал Освітній герой. Цей проект створила команда Освітнього хабу міста Києва, яка надихнулась гучним серіалом з множинним вибором Чорне дзеркало від компанії Netflix.