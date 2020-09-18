Отопительный сезон должен начаться вовремя — Кабмин

Украина готова к новому осенне-зимнему периоду на 90%.
Отопительный сезон должен начаться вовремя, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Для правительства является приоритетом обеспечение всех условий для успешной подготовки и прохождения зимы.
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В Украине есть стабильно высокие запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ и рекордные запасы газа.
Шмыгаль поручил председателям ОГА, министерствам и Нафтогазу оперативно решить вопрос с проблемными ТЭЦ.
Рост цен на газ с 1 сентября
В августе Нафтогаз анонсировал повышение цен на газ для населения в тарифах Месячный и Годовой.
В тарифе Месячный газ подорожает на 45,2% до 4,7 грн за куб. м. В тарифе Годовой цена на голубое топливо возрастет до 5,24 грн за куб. м. во второй половине сентября.
Также вырастет цена на голубое топливо в газзбутах. Однако цен они не назвали.