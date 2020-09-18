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Факты / Украина / Общество

Отопительный сезон должен начаться вовремя — Кабмин

Украина готова к новому осенне-зимнему периоду на 90%.

Отопительный сезон должен начаться вовремя, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Для правительства является приоритетом обеспечение всех условий для успешной подготовки и прохождения зимы.

ЧитайтеГаз для населения в октябре подорожает — Шмыгаль назвал новую цену

В Украине есть стабильно высокие запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ и рекордные запасы газа.

Шмыгаль поручил председателям ОГА, министерствам и Нафтогазу оперативно решить вопрос с проблемными ТЭЦ.

Рост цен на газ с 1 сентября

В августе Нафтогаз анонсировал повышение цен на газ для населения в тарифах Месячный и Годовой.

В тарифе Месячный газ подорожает на 45,2% до 4,7 грн за куб. м. В тарифе Годовой цена на голубое топливо возрастет до 5,24 грн за куб. м. во второй половине сентября.

Также вырастет цена на голубое топливо в газзбутах. Однако цен они не назвали.

Источник: Кабмин

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