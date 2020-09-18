Опалювальний сезон має розпочатися вчасно – Кабмін

Україна готова до нового осінньо-зимового періоду на 90%.

Опалювальний сезон має розпочатися вчасно, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Для уряду є пріоритетом забезпечення всіх умов для успішної підготовки та проходження зими.

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В Україні є стабільно високі запаси палива на ТЕС і ТЕЦ та рекордні запаси газу.

Шмигаль доручив головам ОДА, міністерствам та Нафтогазу оперативно розв’язувати питання з проблемними ТЕЦ.

Зростання цін на газ із 1 вересня

У серпні Нафтогаз анонсував підвищення цін на газ для населення у тарифах Місячний і Річний.

У тарифі Місячний газ подорожчає на 45,2% до 4,7 грн за куб. м. У тарифі Річний ціна на блакитне паливо зросте до 5,24 грн за куб. м. у другій половині вересня.

Також зросте ціна на блакитне паливо у газзбутах. Однак цін вони не назвали.