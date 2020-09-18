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Факти / Україна

Стало відомо, скільки Кернес заплатив за переліт і лікування в Німеччині

Переліт з Харкова до Берліна на лікування обійшовся харківському міському голові Геннадію Кернесу в 1,748 млн грн.

Про це свідчать опубліковані в Державному реєстрі декларацій відомості про суттєві зміни в матеріальному стані.

16 вересня Кернес оплатив 1,748 млн грн за спеціалізовані авіаційні транспортні послуги.

Читайте: Чому Кернеса лікують в Шаріте і в якому він стані зараз

У той же день зафіксовано сплату 4,124 млн гривень за медичні послуги.

Коронавірус у Кернеса

У мера Харкова Геннадія Кернеса підтверджений Covid-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його госпіталізували в 17-у міську лікарню.

15 вересня директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив, що стан Кернеса стабільно важкий.

У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували з Харкова до Берліна на лікування спеціалізованим літаком.

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