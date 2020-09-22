Курс валют НБУ на 22 вересня 2020 в Україні

Національний банк України на вівторок, 22 вересня, знизив курс курс гривні до долара на 3 копійки.

Таким чином, курс на сьогодні становить 28,20 грн/$1.

Водночас українська волюта здорожчала на 15 копійок відносно євро. Цей курс на 22 вересня складає 33,19 грн/€1.

Курс валют на 22 вересня:

$1 – 28,2022 грн;

€1 – 33,1996 грн;

1 польський злотий – 7,4004 грн;

10 російських рублів – 3,6912 грн.

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Прогноз курсу долара на кінець року

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко вважає, що курс гривні до кінця року сильно не коливатиметься.

Згідно з прогнозом міністра, наприкінці 2020 року курс долар складе приблизно 28 грн/1 $.