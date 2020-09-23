Голос ініціює постанову Ради про захист білорусів від політрепресій

Фракція Голос ініціює звернення Верховної Ради до Кабміну та ДМС про тимчасовий захист білорусів від політичних переслідувань.

Відповідний проект постанови №4143 про звернення до Кабінету Міністрів України та Державної міграційної служби України щодо надання тимчасового захисту громадянам Республіки Білорусь, які масово вимушені шукати захисту в Україні внаслідок політичних переслідувань в Республіці Білорусь було зареєстровано на сайті парламенту 22 вересня.

Читайте: Лукашенко вступив на посаду президента на неоголошеній інавгурації

Текст цієї постанови наразі відсутній.

Підтримка Білорусі

Президенти Литви, Польщі та Румунії звернуться до Європейського Союзу з проханням запропонувати пакет підтримки для Білорусі.

За словами президента Литви Гітанаса Науседи, лідери трьох країн закликали ЄС розробити пакет, у якому повинні бути включені такі питання, як: торгівля з Європейським Союзом, допомога у переговорах щодо вступу до Світової організації торгівлі, безвіз, диверсифікація економіки країни і енергетичного сектора, фінансування реструктуризації економіки.