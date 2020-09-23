PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Голос ініціює постанову Ради про захист білорусів від політрепресій

Фракція Голос ініціює звернення Верховної Ради до Кабміну та ДМС про тимчасовий захист білорусів від політичних переслідувань.

Відповідний проект постанови №4143 про звернення до Кабінету Міністрів України та Державної міграційної служби України щодо надання тимчасового захисту громадянам Республіки Білорусь, які масово вимушені шукати захисту в Україні внаслідок політичних переслідувань в Республіці Білорусь було зареєстровано на сайті парламенту 22 вересня.

Читайте: Лукашенко вступив на посаду президента на неоголошеній інавгурації

Текст цієї постанови  наразі відсутній.

Підтримка Білорусі

Президенти Литви, Польщі та Румунії звернуться до Європейського Союзу з проханням запропонувати пакет підтримки для Білорусі.

За словами президента Литви Гітанаса Науседи, лідери трьох країн закликали ЄС розробити пакет, у якому повинні бути включені такі питання, як: торгівля з Європейським Союзом, допомога у переговорах щодо вступу до Світової організації торгівлі, безвіз, диверсифікація економіки країни і енергетичного сектора, фінансування реструктуризації економіки.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка