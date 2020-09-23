Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 23 сентября отметил роль Организации, которая, по его мнению, стала своеобразным программным обеспечением, которое уберегло мир от критических ошибок, но Совбез должен стать более эффективным.

— За эти 75 лет было немало достижений в экономическом развитии, преодолении бедности, минимизации войн и катаклизмов, которые могли бы случиться без существования ООН. Человечество покорило космос и даже может проводить заседания ООН дистанционно, с помощью современных технологий. На языке тех же технологий, ООН стала программным обеспечением, которое уберегло мир от критических ошибок, — подчеркнул президент Украины.

Однако, по его словам, эта система все чаще начинает давать сбой, поэтому, чтобы ООН и в дальнейшем играла важную роль в становлении мира, необходимо совершенствовать механизмы.

Зеленский считает недопустимым, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совбеза ООН.

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— Это окончательно доказывает — механизмы образца 1945 года сегодня работают не до конца. Все это может привести к дальнейшему обесцениванию Совбеза. Украина будет активно участвовать в процессе ее реформирования. Этот орган должен стать более представительным, сбалансированным, прозрачным и эффективным, — считает глава государства.

Поэтому выразил надежду, что за год ООН превратится в более динамичную и эффективную структуру.

— У нас нет запасной планеты. Мы живем здесь и только один раз. Это и есть именно то будущее, которого мы хотим, и именно та ООН, в которой мы нуждаемся, — подчеркнул Зеленский, добавив, что Украина всегда будет надежным партнером ООН.

Деоккупация Крыма и Донбасса

Зеленский заявил, что следующими шагами на пути установления мира на Донбассе должны стать: вывод незаконных вооруженных формирований и вооружений, возвращение контроля над границей и восстановление территориальной целостности Украины.

— Надеемся на дальнейшее единство международного сообщества в этом вопросе. Уверен, что в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, а с ней — и авторитета международного права важную роль должна играть именно ООН, — подчеркнул глава государства.

Он также пригласил друзей Украины к участию в создании международной Крымской платформы по деоккупации полуострова.

Кроме того, Зеленский призвал поддержать обновленную резолюцию Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина, которую вынесут на рассмотрение Генассамблеи до конца 2020.

— Вопросы Крыма и Донбасса не должны стать привычными элементами международного пейзажа, где только доклады, тематические встречи и протокольные заявления к годовщине оккупации будут считаться достаточной формой международной реакции. Наоборот — пока рана в центре Европы кровоточит, боль будет чувствовать весь мир. И единственным рецептом эффективного лечения является только деоккупация Крыма и Донбасса, — подытожил президент.

Борьба с пропагандой и дезинформацией

Президент Украины инициировал создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.

— Украина как одно из государств, которое с 2014 года активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде, — сказал Зеленский.

21 сентября на торжественном заседании Генассамблеи по случаю 75-й годовщины основания ООН Владимир Зеленский заявил, что оккупация Крыма и вооруженная агрессия России на Донбассе доказали – трагический урок Второй мировой войны не усвоен.

Более того, по его словам, агрессия РФ против Украины является не просто посягательством на суверенитет, а попыткой вернуться к распределению сфер влияния.