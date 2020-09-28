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Факты / Украина / Общество

Азербайджан показал видео атаки позиции войск непризнанной КНР

Азербайджан заявляет о продвижении своих войск у села Талыш, что находится в Нагорном Карабахе.

Войскам удалось занять высоты вблизи населенного пункта, говорится в официальном прес-релизе министерства обороны Азербайджана.

— По высотах нанесли ракетно-артиллерийский и авиационные удары. Далее туда выдвинулась пехота, — пишу на сайте Минобороны Азербайджана.

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Они опубликовали видео, на котором видно разбитые позиции.

Также азербайджанские военные показали, как бьют по позициям непризнанной Карабахской республики из реактивных систем.

В Минобороны Армении информацию о захвате высот опровергают.

Война между Арменией и Азербайджаном

27 сентября неожиданно разгорелись боевые действия между Арменией и Азербайджаном в регионе Нагорного Карабаха.

Армяне заявили, что боевые действия начались с нападения Баку. Азербайджан обвинения отвергает обвинения и сообщил, что перешел в контрнаступление.

нагірний карабах карта

В Азербайджане военное положение ввели 28 сентября, в Армении — с 27 сентября.

Источник: Минобороны Азербайджана, Минобороны Армении

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