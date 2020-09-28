Азербайджан заявляет о продвижении своих войск у села Талыш, что находится в Нагорном Карабахе.

Войскам удалось занять высоты вблизи населенного пункта, говорится в официальном прес-релизе министерства обороны Азербайджана.

— По высотах нанесли ракетно-артиллерийский и авиационные удары. Далее туда выдвинулась пехота, — пишу на сайте Минобороны Азербайджана.

Читайте: Карабахский конфликт: Ереван обратился в ЕСПЧ, Баку пойдет в Совбез ООН

Они опубликовали видео, на котором видно разбитые позиции.

Также азербайджанские военные показали, как бьют по позициям непризнанной Карабахской республики из реактивных систем.

В Минобороны Армении информацию о захвате высот опровергают.

Война между Арменией и Азербайджаном

27 сентября неожиданно разгорелись боевые действия между Арменией и Азербайджаном в регионе Нагорного Карабаха.

Армяне заявили, что боевые действия начались с нападения Баку. Азербайджан обвинения отвергает обвинения и сообщил, что перешел в контрнаступление.

В Азербайджане военное положение ввели 28 сентября, в Армении — с 27 сентября.

Источник: Минобороны Азербайджана, Минобороны Армении