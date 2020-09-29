Фокин должен уйти с ТКГ — Ермак

Первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Витольд Фокин должен уйти с контактной группы.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
— У нас идет война, в которой Россия — сторона конфликта, а не наблюдателя. И именно поэтому, а также из-за аннексии Крыма, Запад применил против России санкции, — заявил он.
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Украина настаивает на полной деоккупации и возвращении всех территорий, пишет Ермак.
— А еще было бы неплохо, если бы Россия забрала еще и свои дипломатические ловушки, в которые попали представители Украины в предыдущие годы и с которыми мы сегодня вынуждены разбираться, — добавил он.
Сьомий рік триває війна на нашій землі.
Офіційну позицію України всі добре знають, її визначають Президент і Верховна…
Опубліковано Андрієм Єрмаком Вівторок, 29 вересня 2020 р.
Заявление Фокина
29 сентября на заседании Комитета Рады по государственному строительству Витольд Фокин заявил, что не получил никакого подтверждения войны между Украиной и Россией на Донбассе.
Представитель в ТКГ заявляет, что не является врагом для РФ, как и для других стран мира, так как считает себя исключительно гражданином Украины.
Источник: Андрей Ермак