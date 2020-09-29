Фокін має піти з ТКГ – Єрмак

Перший заступник глави делегації України в ТКГ Вітольд Фокін має піти з контактної групи.

Про це заявив Глава Офісу президента Андрій Єрмак.

– У нас триває війна, в якій Росія – сторона конфлікту, а не спостерігач. І саме через це, а також через анексію Криму, Захід застосував проти Росії санкції, – заявив він.

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Україна наполягає на повній деокупації і поверненні усіх територій, пише Єрмак.

– А ще було б непогано, якби Росія забрала ще й свої дипломатичні пастки, у які потрапили представники України у попередні роки та з якими ми сьогодні змушені розбиратися, – додав він.

Сьомий рік триває війна на нашій землі.

Офіційну позицію України всі добре знають, її визначають Президент і Верховна… Опубліковано Андрієм Єрмаком Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Заява Фокіна

29 вересня на засіданні Комітету Ради з державного будівництва Вітольд Фокін заявив, що не отримав жодного підтвердження війни між Україною та Росією на Донбасі.

Представник у ТКГ заявляє, що не є ворогом для РФ, як і для інших країн світу, бо вважає себе винятково громадянином України.

Джерело: Андрій Єрмак