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Факты / Украина / Общество

Немедленно гнать на пенсию. Аваков прокомментировал заявление Фокина

Министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на новые заявления представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина.

Такие заявления наносят колоссальный вред стране, написал Аваков у себя на Facebook.

— Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет — погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском. Их там нет — это слова Путина, а не представителя Украины.

Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию, — заявил глава МВД.

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Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет — погибли тысячи наших Солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших…

Опубліковано Arsen Avakov Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Заявление Фокина

29 сентября на заседании Комитета Совета по государственному строительству Витольд Фокин заявил, что не получил никакого подтверждения войны между Украиной и Россией на Донбассе.

Кроме того, он уточнил, что на востоке Украины против ВСУ воюют наемники из почти 30 стран, в том числе при поддержке России.

Представитель в ТКГ заявляет, что не является врагом для РФ, как и для других стран мира, так как считает себя исключительно гражданином Украины.

Фокин также высказался за полную амнистию для боевиков.

Источник: Арсен Аваков

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