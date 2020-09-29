Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував на нові заяви представника України у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна.

Такі заяви завдають колосальної шкоди країні, написав Аваков у себе на Facebook.

– Фокін, на війні, якої, як ви кажете, немає – загинули тисячі наших солдатів і цивільних. Скажіть це сім’ям загиблих від руських градів під Савур-Могилою та Іловайськом. Їх там немає – це слова Путіна, а не представника України. Негайно гнати, як мінімум, знову на пенсію, – заявив глава МВС.

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За словами Авакова, Фокіну слід піти на пенсію.

Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет – погибли тысячи наших Солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших… Опубліковано Arsen Avakov Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Заява Фокіна

29 вересня на засіданні Комітету Ради з державного будівництва Вітольд Фокін заявив, що не отримав жодного підтвердження війни між Україною та Росією на Донбасі.

Крім того, він уточнив, що на сході України проти ЗСУ воюють найманці з майже 30 країн, зокрема за підтримки Росії.

Представник у ТКГ заявляє, що не є ворогом для РФ, як і для інших країн світу, бо вважає себе винятково громадянином України.

Фокін також висловився за повну амністію для бойовиків.

Джерело: Арсен Аваков