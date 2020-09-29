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Факти / Україна / Політика

Рада заборонила продавати електронні сигарети неповнолітнім

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №3628 про заборону продажу електронних сигарет та рідин для неповнолітніх осіб.

Проект закону підтримали 271 народних депутатів. Серед іншого, він передбачає введення відповідальності за продаж таких товарів дітям.

Торговцям у разі порушення законодавства погрожує грошове стягнення у розмірі від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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ЄС хоче ввести акциз на електронні сигарети

Країни-члени Європейського Союзу звернулися до Єврокомісії з ініціативою ввести податок на електронні сигарети та вейпи. Планується, що ці товари обкладатимуть акцизним податком так само, як і тютюнові вироби.

Рада ЄС стверджує про необхідність оновлення нормативної бази, щоб урегулювати питання щодо таких нових товарів, як тютюнові вироби із нагріванням і рідини для електронних сигарет.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Pexels

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