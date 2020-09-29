Слуга народа планирует выездное заседание фракции в нулевой зоне на Донбассе — Арахамия

Фракция Слуга народа планирует ориентировочно на следующей неделе провести выездное заседание на Донбассе.

Об этом журналистам сообщил председатель фракции Давид Арахамия.

— Слуга народа планирует заседание фракции на Донбассе, по сути, в нулевой зоне. Оно будет закрытым, без журналистов. Хотим поговорить с военными и мирным населением, в частности, объехать всю эту зону.

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Между тем, боевики продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе. В частности, после объявления перемирия 27 июля ОБСЕ зафиксировала 1 052 нарушения режима тишины в Луганской и Донецкой областях.

Было 193 взрыва, пролетели 9 неопределенных боеприпасов и 13 осветительных ракет, а также 837 очередей и выстрелов.

28 сентября в зоне боевых действий на Донбассе боевики снова пять раз нарушили режим прекращения огня.