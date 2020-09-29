Слуга народу планує виїзне засідання фракції у нульовій зоні на Донбасі – Арахамія

Фракція Слуга народу планує орієнтовно наступного тижня провести виїзне засідання на Донбасі.

Про це журналістам повідомив голова фракції Давид Арахамія.

– Слуга народу планує засідання фракції на Донбасі, по суті, в нульовій зоні. Воно буде закритим, без журналістів. Хочемо поговорити з військовими і мирним населенням, зокрема, об’їхати всю цю зону.

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Тим часом, бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, після оголошення перемир’я 27 липня ОБСЄ зафіксувала 1 052 порушень режиму тиші в Луганській та Донецькій областях.

Було 193 вибухи, пролетіли 9 невизначених боєприпасів і 13 освітлювальних ракет, а також 837 черг і пострілів.

28 вересня у зоні бойових дій на Донбасі бойовики знову п’ять разів порушили режим припинення вогню.