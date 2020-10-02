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Факти / Україна / Суспільство

Пожежу на пункті пропуску Станиця Луганська локалізовано, проїзд закрито

Пожежа на КПВВ Станиця Луганська локалізована. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків пожежі, а пункт в’їзду-виїзду залишається закритим.

За даними Держприкордонслужби, вогнем частково було пошкоджено об’єкти у сервісній зоні біля КПВВ Станиця Луганська, а також модуль працівників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, який слугував пунктом надання допомоги особам, які прямують через лінію розмежування.

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Займання на території пункту пропуску не було. Однак загроза поширення вогню через окремі осередки тління все ще не виключена.

Наразі біля контрольного пункту перебуває розрахунок ДСНС, а в КПВВ – прикордонний наряд Держприкордонслужби з прикриття.

  • Пожежа на КПВВ Станиця Луганська
  • Пожежа на КПВВ Станиця Луганська
  • Пожежа на КПВВ Станиця Луганська
  • Пожежа на КПВВ Станиця Луганська
Пожежу на пункті пропуску Станиця Луганська локалізовано, проїзд закрито / 2 фотографии

1 жовтня через масштабні пожежі у Луганській області, за рішенням командувача ООС, пункт пропуску Станиця Луганська тимчасово закрили.

Пропуск громадян через лінію розмежування припинили через пожежі поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду біля Станиці Луганської, що супроводжувалось звуками, характерними для детонації боєприпасів.

КПВВ Станиця Луганська відновить свою роботу після стабілізації ситуації.

Фото: Держприкордонслужба

Джерело: Держприкордонслужба

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