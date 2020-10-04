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Факты / Украина

О демонах и ангелах: Зеленский поздравил учителей с профессиональным праздником

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских учителей с профейсийним праздником.

Глава государства отметил, что людям, у которых учителя были подобными до родителей своим умом, откровенностью и требовательностью, очень повезло.

— Как от родителей, каждый берет от своих учителей, что остается потом на всю жизнь. Поэтому и уважение к учителю, даже если он работал с тобой сравнительно недолго, сохраняется десятилетиями. Это то, что формирует. Это мировоззренческое. Ценностное. О черном и белом. О демонах и ангелах, которые затем определяют наш жизненный путь, — заявил Владимир Зеленский.

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Также президент Украины выразил искреннюю благодарность каждому учителю страны.

— За то, что даете нашим детям умение найти свой путь в жизни. Кстати, сегодня это очень и очень непросто, ибо мир вокруг переживает просто сумасшедшие революционные времена. С Днем учителя! — подчеркнул Зеленский.

3 октября Владимир Зеленский заявил о необходимости страхования учителей. По его словами, сейчас нужно определить возможность, сроки и стоимость этого нововведения.

Речь идет не только о финансировании, но и условиях работы и воспитании уважения к этой работе.

Фото: Офис президента

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