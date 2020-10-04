Президент Володимир Зеленський привітав українських вчителів з профейсійним святом.

Очільник держави зазначив, що людям, в яких вчителі були подібні до батьків своїм розумом відвертістю та вимогливістю, дуже поталанило.

– Як від батьків, кожен бере від своїх учителів те, що залишається потім на все життя. Тому й повага до вчителя, навіть якщо він працював з тобою порівняно недовго, зберігається десятиліттями. Це те, що формує. Це світоглядне. Ціннісне. Про чорне та біле. Про демонів і ангелів, які потім визначають наш життєвий шлях, – заявив Володимир Зеленський.

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Також президент України висловив щиру подяку кожному вчителю країни.

– За те, що даєте нашим дітям уміння знайти свій шлях у житті. До речі, сьогодні це дуже й дуже непросто, бо світ навколо переживає просто божевільні революційні часи. З Днем учителя! – підкреслив Зеленський.

3 жовтня Володимир Зеленський заявив про необхідність страхування вчителів. За його словами, нині потрібно визначити можливість, терміни і вартість цього нововведення.

Йдеться не лише про фінансування, але й про умови праці та виховання поваги до цієї роботи.