Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Кандидаты-двойники на местных выборах: полиция открыла 11 уголовных дел

В Национальной полиции открыли 11 уголовных дел из-за кандидатов-двойников на местных выборах в Украине.

— Наиболее вопиющий факт — регистрация двойников мэра города Умани. Сейчас по этим фактам открыто два уголовных дела, досудебное расследование продолжается, — рассказал заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Руслан Дударец.

Всего на сегодня полиция привлекла к ответственности 14 человек, которым объявлены подозрения в восьми уголовных делах.

Читайте: Полиция открыла дело из-за угроз семье кандидата в мэры Кривого Рога

— Мы уже сообщили о подозрении кандидату мэра города Светловодск и его подельнику, которые с целью препятствования конкурентам подыскали человека — двойника, который зарегистрировался на выборах. Затем он снялся и начал сотрудничать со следствием, — сообщил Дударец.

Не зарегистрировали Цебрия

В начале сентября уманская городская ТИК не зарегистрировала действующего мэра Александра Цебрия.

В то же время ТИК зарегистрировала двух кандидатов, которые имеют такое же имя и фамилию, что и Цебрий.

29 сентября Центральная избирательная комиссия отменила постановление Уманской городской территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата на должность мэра Умани Александра Цебрию.

1 октября городская территориальная избирательная комиссия Умани зарегистрировала Цебрия кандидатом на должность мэра.

Источник: МВД

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка