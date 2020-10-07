В Национальной полиции открыли 11 уголовных дел из-за кандидатов-двойников на местных выборах в Украине.

— Наиболее вопиющий факт — регистрация двойников мэра города Умани. Сейчас по этим фактам открыто два уголовных дела, досудебное расследование продолжается, — рассказал заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Руслан Дударец.

Всего на сегодня полиция привлекла к ответственности 14 человек, которым объявлены подозрения в восьми уголовных делах.

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— Мы уже сообщили о подозрении кандидату мэра города Светловодск и его подельнику, которые с целью препятствования конкурентам подыскали человека — двойника, который зарегистрировался на выборах. Затем он снялся и начал сотрудничать со следствием, — сообщил Дударец.

Не зарегистрировали Цебрия

В начале сентября уманская городская ТИК не зарегистрировала действующего мэра Александра Цебрия.

В то же время ТИК зарегистрировала двух кандидатов, которые имеют такое же имя и фамилию, что и Цебрий.

29 сентября Центральная избирательная комиссия отменила постановление Уманской городской территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата на должность мэра Умани Александра Цебрию.

1 октября городская территориальная избирательная комиссия Умани зарегистрировала Цебрия кандидатом на должность мэра.